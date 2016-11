RTL 21:15 bis 22:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Die Frau im Teich USA 2005 2016-11-08 01:50 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Live TV Merken Die forensische Anthropologin Dr. Temperance Brennan hat die ungewöhnliche Fähigkeit, Hinweise auf den Täter in den Knochen der Opfer zu finden. Folglich wird sie von den strafverfolgenden Behörden immer dann engagiert, wenn nicht genügend Beweismittel zur Verfügung stehen. Doch Temperance arbeitet nicht allein. Sie ist Teil eines fünfköpfigen Teams - bestehend aus: Angela Montenegro, der es gelungen ist, ein einzigartiges Programm zu erstellen, welches Tatorte in 3D darstellt, Zack Addy, ein überdurchschnittlich intelligenter junger Mann, Dr. Jack Hodgins, der sich perfekt in der Welt der Insekten, Mineralien und Sporen auskennt und schließlich Temperances Chef, Dr. Daniel Goodman. Zu Spannungen kommt es während der Aufklärung eines Verbrechens immer dann, wenn Temperance auf FBI-Agenten Seeley Booth trifft, der wenig Vertrauen in die Arbeitsweisen und Methoden der Wissenschaftlerin setzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) Michaela Conlin (Zack Addy) Eric Millegan (Dr. Jack Hodgins) TJ Thyne (Angela Montenegro) Jonathan Adams (Dr. Daniel Goodman) Sam Trammell (Ken Thompson) Originaltitel: Bones Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Hart Hanson Kamera: Dermott Downs Musik: Peter Himmelman Altersempfehlung: ab 16