RTL 22:15 bis 23:10 Serien Shades of Blue Wer ist es, der mir sagen kann, wer bin ich? USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Loman wird noch immer von schweren Schuldgefühlen heimgesucht. Zunächst unterstützen ihn seine Kollegen. Doch Loman wird immer mehr zur Gefahr für das ganze Polizeirevier. Sie sehen sich gezwungen ihn einer harten Prüfung zu unterziehen. Inzwischen entschuldigt sich Wozniak bei Harlee für sein Misstrauen und gibt ihr einen Geheimauftrag. Dabei stellt sich heraus, dass Donnie Wozniak brisante Informationen bezüglich der heißen Ware vorenthalten hat. Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Dan Lerner Drehbuch: Yahlin Chang, Benjamin Daniel Lobato Kamera: Stefan Czapsky