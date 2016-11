RTL 21:15 bis 22:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Bones und Booth in einem Bild der Zerstörung USA 2014 2016-11-01 01:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Booth bekommt einen mysteriösen Telefonanruf über sein Handy, das eigentlich eine Geheimnummer hat. Jemand möchte sich dringend mit ihm treffen. Als Booth zu dem Treffpunkt kommt, ist er nicht allein. Die Feuerwehr und die Mitarbeiter des Jeffersonian sind schon vor Ort. Der Mann, der wichtige Informationen für Booth hatte, ist offensichtlich explodiert. Langsam wittert nicht nur Hodgins eine Verschwörung hinter dem ganzen McNamara-Fall. Am Tatort lassen sich keinerlei Spuren finden, die auf ein gewaltsames Verbrechen hindeuten. Dennoch sind sich die Forensiker des Jeffersonian sicher, dass der Mann ermordet wurde. Hodgins findet am Tatort die Brustwarze des Opfers und einen daran befestigten Brustwarzen-Ring. Bei näherer Betrachtung erkennt er, dass es sich um einen Speicherchip handelt. Angela versucht, die Daten zu rekonstruieren, doch der Chip ist stark beschädigt. Die Daten, die sie dennoch retten kann, zeigen hochbrisantes Material. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance Brennan) David Boreanaz (FBI-Agent Seeley Booth) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) John Francis Daley (Dr. Lance Sweets) Originaltitel: Bones Regie: David Boreanaz Drehbuch: Stephen Nathan, Jonathan Collier Kamera: Gregory Paul Collier Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12

