puls 4 14:15 bis 16:10 Abenteuerfilm Freibeuter der Meere E, I 1971 16:9 Piratenkapitän Blacky, genannt der "schwarze Pirat", gerät während seiner Kaperfahrten gegen die spanische Krone immer wieder mit rivalisierenden Piratenbanden aneinander. Man raubt sich gegenseitig die Beute. Als eine wertvolle Ladung Gold aus den Kolonien in der Karibik nach Spanien gebracht werden soll, überfällt Blacky das Schiff und nimmt Donna Isabella, die Tochter des Vizekönigs Don Petro, als Geisel. Der setzt seine Männer auf die Piraten an, die letztlich mit dem Gold entkommen. Schauspieler: Terence Hill (Kapitän Blacky) Bud Spencer (Kapitän Scull) Silvia Monti (Donna Isabella) George Martin (Don Pedro) Edmund Purdom (Vizekönig) Diana Lorys (Manuela) Mónica Randall (Carmen) Originaltitel: Il corsaro nero Regie: Vincenzo Gicca Palli Drehbuch: George Martin Kamera: Jaime Deu Casas Musik: Gino Peguri Altersempfehlung: ab 12