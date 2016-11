TF1 23:05 bis 00:50 Sonstiges Clones USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken En 2050, les progrès de la robotique permettent aux humains de vivre par procuration, cloîtrés chez eux, pendant que des clones exécutent leurs tâches à leur place. C'est dans cette société très policée, d'où toute criminalité a disparu, que les agents du FBI Greer et Peters doivent enquêter sur la destruction de deux clones. Une affaire qui prend un tour inquiétant quand les inspecteurs découvrent que les propriétaires des robots ont également été tués. L'une des victimes est le fils de Lionel Canter, le créateur des clones. Après avoir rencontré Canter, Greer et Peters remontent une piste qui les mène à un repris de justice connu pour ses positions anti-clones : Miles Strickland... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Greer) Radha Mitchell (Peters) Rosamund Pike (Maggie) Boris Kodjoe (Stone) James Francis Ginty (Canter) James Cromwell (Older Canter) Ving Rhames (The Prophet) Originaltitel: Surrogates Regie: Jonathan Mostow Drehbuch: Michael Ferris, John D. Brancato, Robert Venditti, Brett Weldele Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12