TF1 20:55 bis 23:05 Sonstiges Edge of Tomorrow USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Dans un futur lointain, la Terre est sous le contrôle de hordes d'extraterrestres extrêmement bien organisés, les "mimics". Tandis que l'humanité lutte de toutes ses forces pour retrouver sa liberté, un homme, le colonel William Cage, est tué au cours d'une bataille. Pris dans une faille temporelle, il se réveille finalement la veille de son décès, indemne et menotté. Comme un jour sans fin, ce cycle se reproduit sans cesse. A chaque nouvelle boucle, il apprend de ses erreurs et renforce ses chances de vaincre l'ennemi. La courageuse Rita Vrataski lui propose de l'aider à percer la stratégie des aliens, afin qu'il devienne une vraie arme de guerre... Schauspieler: Tom Cruise (Cage) Emily Blunt (Rita) Brendan Gleeson (le général Brigham) Bill Paxton (Farell) Jonas Armstrong (Skinner) Tony Way (Kimmel) Lara Pulver (Karen Lord) Originaltitel: Edge of Tomorrow Regie: Doug Liman Drehbuch: Christopher McQuarrie, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, Hiroshi Sakurazaka Musik: Christophe Beck