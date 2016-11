TF1 16:05 bis 17:15 Sonstiges Baby boom Le péril jeune F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken A l'unité obstétrique Femme-Mère-Enfant des Hospices civils de Lyon. Aurélie, 19 ans, s'est séparée de Ludovic trois mois avant le terme de sa grossesse. Elle vient d'accoucher quand elle reçoit un message de Ludovic : il est à la maternité et veut voir son fils. Juliette, qui travaille à l'unité Femme Mère Enfant depuis dix ans, accueille ce matin une très jeune femme. Elle a fait un déni de grossesse et souhaite accoucher sous X. Quant à Jennifer et Florian, la vingtaine, ils attendent leur deuxième enfant. Pour eux, tout se passe de manière optimale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie