TF1 00:15 bis 02:05 Sonstiges Le grand blind test Stereo 16:9 HDTV Merken Sur le plateau de cette nouvelle édition du "Blind Test", deux équipes de quatre célébrités - Dave, Joyce Jonathan, Olivier Dion, Amaury Vassili d'un côté, Anthony Kavanagh, Ariane Brodier, Artus et Waly Dia de l'autre - s'affrontent dans la bonne humeur et tentent de deviner des titres de toutes les générations. La règle est simple : les deux équipes jouent l'une contre l'autre et doivent donner le nom de l'interprète le plus rapidement possible. Simultanément, les téléspectateurs peuvent aussi se prendre au jeu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurence Boccolini Gäste: Gäste: Joyce Jonathan, Olivier Dion, Amaury Vassili, Anthony Kavanagh, Ariane Brodier, Waly Dia