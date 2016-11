TF1 20:55 bis 23:30 Sonstiges Danse avec les stars Episode 4 : place au concours ! Stereo Live 16:9 HDTV Merken A ce stade de l'aventure, seules neuf stars sont encore en compétition. Cette semaine, les célèbres candidats ont dû augmenter la cadence pour espérer rester en lice. Car ce soir, revient le double score : une note technique, suivie d'une note artistique. De plus, durant tout le direct, les stars et leur partenaire vont devoir assurer sur l'épreuve du relais. Qui des neufs couples de danseurs réussira à tenir le rythme - Qui réussira à convaincre les jurés - Et qui s'en ira à l'issue du prime, laissant les autres candidats poursuivre leur chemin vers la victoire - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandrine Quétier, Laurent Ournac Gäste: Gäste: Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot