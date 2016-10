puls 4 02:45 bis 04:25 Thriller Bordertown USA 2006 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die ehrgeizige Journalistin Lauren (Jennifer Lopez) schreibt für den Chicago Sentinel und wird auf eine mysteriöse Vergewaltigungsserie angesetzt. Die Enthüllungen könnten ihre Karriere ankurbeln, also reist sie zum mexikanischen Grenzort Juarez, um sich unter den betroffenen Fabrikarbeiterinnen umzuhören. Die 16-jährige Eva (Maya Zapata) konnte sich retten und vertraut sich Laurens Ex-Freund, Lokalredakteur Diaz (Antonio Banderas) an. Lauren fängt darauf in der Fabrik als Hilfskraft an - und gerät selbst in Lebensgefahr.

Lose auf einer echten Mordserie basierender Thriller mit den beiden Latino-Stars JLo und Banderas, die in actionreicher Recherche auf einen so heißen Fall stoßen, dass die Regierungen von USA und Mexiko alles daran setzen, ihn zu vertuschen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jennifer Lopez (Lauren Adrian) Martin Sheen (George Morgan) Antonio Banderas (Alfonso Diaz) Sonia Braga (Teresa Casillas) Maya Zapata (Eva Jimenez) Juan Diego Botto (Marco Antonio Salamanca) Kate del Castillo (Elena Diaz) Originaltitel: Bordertown Regie: Gregory Nava Drehbuch: Gregory Nava Kamera: Reynaldo Villalobos Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 07:00

Seit 384 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 06:00

Seit 189 Min. eSports Live

Sport

Sport1 00:30 bis 04:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 114 Min.