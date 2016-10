Servus TV 11:05 bis 12:03 Dokumentation Wandsüchtig - Abenteuer Klettern A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Johanna Ernst aus Veitsch in der Steiermark kämpft bei der Kletter-WM in Arco um den Weltmeistertitel. Die Brüder Martin und Florian Riegler riskieren alles mit der Durchsteigung der Villnösser Rotwand in den Dolomite. Markus Bendler projektiert eine Sportkletterroute in Lofer im 11. Grad! Alle drei sind Klettersportler am Limit. Wandsüchtig zeigt die Grenzerfahrungen, aber auch medizinische Aspekte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wandsüchtig - Abenteuer Klettern