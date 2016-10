ZDFinfo 13:35 bis 14:25 Dokumentation Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in Nahost USA 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Vom brutalen Schläger zum Gründer der dschihadistischen Terrorgruppe IS: Die Geschichte des Abu Musab al-Zarqawi ist die Geschichte des sogenannten IS. Und die eines folgenschweren Versagens. Mit der Behauptung, Saddam Hussein unterstütze Al-Kaida und al-Zarqawi wäre ihr Statthalter im Irak, trieben die Amerikaner nach der Irak-Invasion sunnitische Dschihadisten in seine Arme. Und schufen so indirekt eine Terrorgruppe, die inzwischen weltweit agiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret History of ISIS Regie: Michael Kirk

