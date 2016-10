ZDFinfo 13:35 bis 14:20 Dokumentation Rivalen: Dior und Gucci F Stereo 16:9 Live TV Merken Die beiden Hersteller der größten französischen Luxusartikel, Dior und Gucci, bieten sich seit mehr als einem Jahrzehnt eine erbitterte Schlacht in der Welt der Mode und Extravaganz. Sie könnten nicht unterschiedlicher sein beide sind in komplett unterschiedlichen Elternhäusern aufgewachsen, dennoch verbindet sie die Leidenschaft zum Luxus. Doch wer liegt vorne in dem erbitterten Wettstreit der erfolgreichen Modegiganten? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Duels