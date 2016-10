ZDFinfo 05:50 bis 06:30 Dokumentation Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Sechs Männer. Ein Hafenschlepper. 14 Tage in Wechselschicht leben und arbeiten auf engstem Raum. ZDFinfo begleitet zwei Crews bei ihrer Arbeit auf dem Assistenzschlepper "Bugsier 8". Zwei Wochen Männer-WG als Selbstversorger, in permanenter Dauerbereitschaft für das nächste riskante Schleppmanöver. Ein Knochenjob, der die Männer immer wieder aufs Neue an ihre Grenzen bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper

