Zwei Spiele, zwei Siege. Die Swans Gmunden sind perfekt in die neue ABL-Saison gestartet. Nach dem 69:65-Auftaktsieg in Wels fegten die Oberösterreicher auch Kapfenberg mit 76:69 vom Parkett. Nachdem sich in den ersten drei Vierteln kein Team um mehr als fünf Punkte absetzen konnte, machten die Swans mit einem 25:17 im Schlussviertel den Sack zu. "Es war wieder ein sehr spannendes Spiel. Wir haben zum Schluss die entscheidenden Dinge richtig gemacht und meiner Meinung nach verdient gewonnen", sagte ein zufriedener Swans-Headcoach Bernd Wimmer nach der Heimpremiere gegen die Bulls. Baut Gmunden seine Serie in Fürstenfeld aus? Die Panthers mussten nach dem 70:69-Auftakt gegen Graz ein 73:82 bei den.