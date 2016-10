ORF 3 04:05 bis 05:10 Diskussion 60 Minuten.Politik Frauen im Nachteil: Ungerechte Job-Welt? Frauen im Nachteil: Ungerechte Job-Welt? A 2016 Stereo 16:9 Merken Insgesamt verdienen Frauen im Jahr knapp 11.000 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen. Statistisch gesehen arbeiten Frauen seit 11. Oktober gratis. Bei der Gehaltsdifferenz liegt Österreich im europäischen Vergleich noch immer auf dem vorletzten Platz. Im Schnitt verdienen Männer zwischen 20 und 30 Prozent mehr - für die gleiche Tätigkeit. Es arbeiten zwar immer mehr Frauen, aber jede zweite Arbeitnehmerin hat einen Teilzeit-Job. Und diese Jobs sind oft schlechter bezahlt. Frauenministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) drängt auf mehr Transparenz bei den Gehältern in Betrieben, um die Gehaltsschere zu schließen. Schließt sich die Gehaltsschere in dem derzeitigen Tempo weiter, verdienen Frauen und Männer erst in 50 Jahren gleich, so Experten. Woran hakt es? Wie kann die Gehaltsschere schneller geschlossen werden? Welche Maßnahmen muss die Politik setzen? Darüber diskutieren ORF III Chefredakteur Christoph Takacs und Profil Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger mit den Frauensprecherinnen der Parlamentsparteien.Gäste sind: Gisela Wurm (SPÖ), Dorothea Schittenhelm (ÖVP), Carmen Schimanek (FPÖ), Aygül Berivan Aslan (Die Grünen), Claudia Gamon (Neos), (Martina Schenk (Team Stronach). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs, Eva Linsinger Gäste: Gäste: Gisela Wurm (SPÖ), Dorothea Schittenhelm (ÖVP), Carmen Schimanek (FPÖ), Aygül Berivan Aslan (Die Grünen), Claudia Gamon (Neos), Martina Schenk (Team Stronach) Originaltitel: 60 Minuten.Politik

