Le plus beau pays du monde 2 F 2015 Frédéric Fougea, en observateur et conteur des petites histoires du monde vivant, poursuit son voyage itinérant à travers l'Hexagone et rencontre les hommes et les femmes qui vivent au contact de la nature. En passant cette fois-ci par le Jura, la Bretagne, la vallée de la Loire, l'Auvergne, l'Aquitaine, la Provence ou les Pyrénées, il assiste aux premiers jours d'un faon aux côtés de sa mère, à la rivalité entre deux chevaux sauvages dans les montagnes du Pays basque, ou encore aux curieuses tribulations d'une genette. Un berger pyrénéen, fin connaisseur du patou, un pisteur de lynx et le jardinier du château de Chenonceau partagent cette aventure. Regie: Frédéric Fougea