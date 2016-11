TV5 21:01 bis 22:55 Sonstiges Des racines et des ailes Des lacs de Savoie aux lacs italiens Sur les lacs de Savoie / Sur les lacs italiens F Merken Direction les lacs de Savoie. Nous survolons le massif des Bauges, qui alimente en eau une grande partie du lac d'Annecy. Puis le lac Léman, le plus vaste de Savoie. De l'autre côté du Mont-Blanc, découvrons les lacs italiens, du lac Majeur au lac de Côme, en passant par Orta. Au sommaire : "Sur les lacs de Savoie": La Haute-Savoie est un pays de montagne où l'eau a dessiné de grandes et profondes vallées creusant les abords des massifs préalpins. C'est aussi un territoire qui abrite les plus beaux lacs de France. Survoler la Haute-Savoie, c'est découvrir un espace naturel unique, avec ses vallées, ses cols, et ses nombreuses réserves naturelles comme le massif des Bauges, un des paysages montagneux les plus spectaculaires de la région... "Sur les lacs italiens": Les lacs du Nord de l'Italie s'étendent d'est en ouest sur près de 200 kms. Ils se sont formés à la fin de la dernière période glaciaire. Ce sont des lacs de montagne qui " découlent " des reliefs alpins. Sur le lac Majeur se trouvent les îles Borromées. Un lieu unique en Europe qui appartient à la même famille depuis plus de 400 ans. Autre lac au nom mythique : le lac de Côme. Depuis des siècles, ce lac est le lieu de villégiature de l'aristocratie et des stars. Direction le lac d'Orta qui abrite un étonnant Mont-Sacré. Le lac d'Iseo est un des plus petits lacs de la région. Le lac de Garde est le plus grand des lacs italiens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carole Gaessler Originaltitel: Des racines et des ailes