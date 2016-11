ATV 2 18:25 bis 19:20 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Auf Messers Schneide USA 2007 2016-11-16 04:20 Stereo Merken Garret begleitet Jordan ins Krankenhaus, wo sie sich einer riskanten Gehirnoperation unterziehen muss, die hoffentlich ihr Leben retten wird. Das übrige Team stürzt sich in die Arbeit, um sich von der Sorge um Jordan abzulenken. Auch Woody versucht den Gedanken an Jordans Operation zu verdrängen und konzentriert sich auf die Morde an einem Polizisten und einem Mann, der als Hauptbelastungszeuge gegen den berüchtigten Kriminellen J.J. Keene aussagen sollte. Woody findet heraus, dass die Tochter des getöteten Zeugen den Mord mitangesehen hat, und versucht sie davon zu überzeugen, nun selbst vor Gericht gegen Keene auszusagen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Brooke Smith (Dr. Kate Switzer) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Tim Kring, Rob Fresco Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin