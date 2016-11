ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Unnatürliche Auslese USA 2002 Stereo Merken Der Herrscher der Asgard, Thor, bittet SG-1 um Hilfe, denn ihre eigenen Replikatoren nutzen ihre Technologien, um die Zeit unnatürlich zu beschleunigen und nicht, wie bisher, hinauszuzögern. Auf dem Planeten der Asgard werden Sam Carter (Amanda Tapping) und ihr Team gefangen genommen, noch bevor sie sich an dem Zeitgenerator zu schaffen machen können. Erschwerend kommt hinzu, dass ihre Peiniger ihre Gedanken lesen können, was eine Flucht praktisch unmöglich macht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Colonel Dr. Samantha Carter) Christopher Judge (Teal?c) Don Davis (Lieutenant General George Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) Dan Shea (Siler) Teryl Rothery (Major Davis) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Brad Wright, Jeff King Kamera: Jim Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12