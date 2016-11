ATV 06:00 bis 06:50 SciFi-Serie Tomorrow People Eine Frage des Vertrauens USA 2014 Stereo Merken Nach Jedikiahs Flucht erklärt sich der Gründer zum neuen Leiter von Ultra und verspricht, dass Mutanten von nun an nicht mehr gejagt und auch nicht mehr ihrer Kräfte beraubt würden. Während Hillary und viele andere Ultra-Mitarbeiter großes Vertrauen in ihren neuen Boss haben, reagieren die Tomorrow People eher skeptisch. Als mit dem Straßenkünstler Monty ein neuer Mutant ins Visier von Ultra gerät, beschließt Stephen ihn an den Gründer zu überstellen, um dessen Versprechungen zu testen. Indessen versucht Jed alles, um John davon zu überzeugen, dass der Gründer eine große Gefahr für alle sei. Doch um ihn zu stoppen, bräuchten sie auch Stephens Unterstützung?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Simon Merrells (Leader of Ultra) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Dermott Downs Drehbuch: Jeff Rake, Leigh Dana Jackson Kamera: Brian Pearson Altersempfehlung: ab 12

