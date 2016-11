Bayern 2 18:05 bis 19:00 Magazin Bayern 2 - zum Buß- und Bettag Helfen! Eine Kulturgeschichte des Gutseins Merken Warum helfen wir? Wer sind unsere Vorbilder, um Gutes zu tun? In Mitteleuropa gibt es klare Leitsterne, ins kollektive Gedächtnis gewanderte Erzählungen des Helfens. Die katholische Tradition hat allerdings ganz andere Motive des Helfens angesammelt als die evangelische. Franz von Assisi oder Elisabeth von Thüringen als sich aufopfernde Heilige bieten das Muster für eine ganz andere Frömmigkeit als die evangelischen Hilfswerke der Diakonie, die im 19. Jahrhundert entstanden. Als schließlich unter Bismarck der deutsche Staat in die Rolle des Helfers für die Bedürftigen schlüpfte, änderte sich die Haltung zum Helfen abermals. Und heute, in einer Wirtschaftswelt, die von Neoliberalismus und damit auch Entsolidarisierung geprägt ist - wie schaut heute das Helfen aus? Welches sind heute unsere Leitbilder? Warum helfen Menschen - und wem helfen sie gern? Welche Hilfe ist politisch korrekt - und welche verschrien? Matthias Morgenroth geht auf Spurensuche. In Google-Kalender eintragen