Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Ulrich Wagner, Sozialpsychologe, zur gefühlten und tatsächlichen Sicherheit in Deutschland / Gespräch mit Maximilian von Schwarz, Leiter der Studie "Generation What- Europa" / Gespräch mit August-Wilhelm Scheer, Wirtschaftsinformatiker, zum nationalen IT-Gipfel in Saarbrücken / Gespräch mit Henryk Jarzcyk, ARD Warschau, zu einem Jahr PiS-Regierung in Polen / Veröffentlichung der deutschen Gesamtergebnisse der Jugendstudie "Generation What" / Bundesweite Volksentscheide - Pro von Steffen Jenter und Contra von Simon Plentinger / Kohleverbrennung in Deutschland boomt / APEC-Gipfel in Lima mit US-Präsident Barack Obama und Russlands Staatschef Wladimir Putin - Chinas Scheckbuchdiplomatie im Pazifikraum / "Kleiner Feiertag" Buß- und Bettag: Diskussion um zwei neue Feiertage / Arzneimittelfälschungen / Die Presse mit Gabi Kautzmann / Gedanken zum Tag von Katharina Ley / Ende der Welt von Peter Jungblut Merken Gespräch mit Ulrich Wagner, Sozialpsychologe, zur gefühlten und tatsächlichen Sicherheit in Deutschland / Gespräch mit Maximilian von Schwarz, Leiter der Studie "Generation What- Europa" / Gespräch mit August-Wilhelm Scheer, Wirtschaftsinformatiker, zum nationalen IT-Gipfel in Saarbrücken / Gespräch mit Henryk Jarzcyk, ARD Warschau, zu einem Jahr PiS-Regierung in Polen / Veröffentlichung der deutschen Gesamtergebnisse der Jugendstudie "Generation What" / Bundesweite Volksentscheide - Pro von Steffen Jenter und Contra von Simon Plentinger / Kohleverbrennung in Deutschland boomt / APEC-Gipfel in Lima mit US-Präsident Barack Obama und Russlands Staatschef Wladimir Putin - Chinas Scheckbuchdiplomatie im Pazifikraum / "Kleiner Feiertag" Buß- und Bettag: Diskussion um zwei neue Feiertage / Arzneimittelfälschungen / Die Presse mit Gabi Kautzmann / Gedanken zum Tag von Katharina Ley / Ende der Welt von Peter Jungblut In Google-Kalender eintragen Moderation: Kerstin Grundmann

