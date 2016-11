Pro7 MAXX 03:10 bis 03:50 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Blutige Rituale CDN, USA 1997 Merken In naher Zukunft: Die meisten Großtiere sind ausgestorben oder geschützt. Jagen als Sport ist unmöglich geworden. Alternative wird die Jagd auf ausgemusterte oder fehlerhafte Androiden. Wer von diesen die Jagd überlebt, darf unter den Menschen leben. Vier Roboter erhalten diese Chance. Einer wird sofort getötet, die anderen drei flüchten in eine Blockhütte. Dort finden sie die Blaupausen ihres Modells. Sie verändern ihre Funktionen - und sind nun ihren Jägern weit überlegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doug Savant (Kel) Ron White (George Nichols) Sarah Strange (Tara) Bob Gunton (Clute) Tobias Mehler (Eric) David McNally (Pete) Don Thompson (Doc) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Mario Azzopardi Drehbuch: Sam Egan Kamera: Richard Wincenty Musik: Randy Miller Altersempfehlung: ab 16

