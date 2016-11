Pro7 MAXX 00:30 bis 00:55 Trickserie High School DxD Ich hab endlich eine Freundin! J 2012 2016-11-18 02:05 16:9 Merken Der etwas seltsame Issei Hyodo versucht schon so lange vergeblich, eine Freundin zu finden, dass er sein Glück kaum fassen kann, als die schöne Yuma ihn zu einem Date einlädt. Was er nicht ahnt: Hinter dem jungen Mädchen verbirgt sich der gefallene Engel Raynare, der Issei kurzerhand tötet. Doch damit beginnt das große Abenteuer für den Schüler erst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High School DxD Altersempfehlung: ab 16