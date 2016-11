Disney XD 06:20 bis 06:45 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen Galaktische Hotdogs / Üben macht die Meisterin USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Star und ihre Freunde sind heiß auf die besten Hotdogs des Universums. (b) Nach einem Streit mit Star, versteckt sich Glossaryck in einer leeren Donut-Schachtel und weigert sich, für eine weitere Lehrstunde wieder herauszukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star vs the Forces of Evil Regie: Dominic Bisignano, Aaron Hammersley, Giancarlo Volpe Drehbuch: Dominic Bisignano, Evon Freeman, John Infantino, Aleth Romanillos, Sabrina Cotugno, Amelia Lorenz Altersempfehlung: ab 6

