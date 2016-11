DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "Ein verrauchtes Idyll" Merken Heute ist es keine Seltenheit mehr, dass Menschen hundert Jahre alt werden. Ein Menschenleben umspannt ein ganzes Jahrhundert - ein ungeheurer Zeitraum. Was bleibt am Ende in den Herzen und Hirnen der Hundertjährigen? Und wie sieht es eigentlich bei den Ameisen aus? Sie können kein Feuer wahrnehmen und setzen ihre Arbeit fort, bis sie bei lebendigem Leibe verbrennen. Spielerisch leicht konfrontiert Robert Schoen Menschheitsgeschichte mit Naturgeschichte. "Das Hörspiel kreist assoziativ um die Kraftfelder Hoffnung und Verzweiflung - es ist eine Meditation über die Zeit zwischen Perm-Trias-Ereignis und dem nächsten Bier. Ein somnambules Herumirren. Eine Traurigkeit." (Robert Schoen) In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Luise Nachbar, Käthe Göbel, Johanne Wiegershaus, Brunhilde Beckmann, Elfriede Telizien, Maria Limper, Therese Jüngling, Erich Nepp, Herbert Lange, Anneliese Picot, Fanny Treptow, Nora Treptow, Gesine Treptow Regie: Robert Schoen