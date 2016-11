Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Querköpfe Kabarett, Comedy & schräge Lieder Kabarettbundesliga 2016/2017 (2/2). Saisonauftakt der Deutschen Kabarettmeisterschaft Merken Und da geht sie wieder los - die Kabarettbundesliga! Einer der bundesweit größten Kleinkunstwettbewerbe für Nachwuchskabarettisten. 14 Teilnehmer kämpfen bis Juni nächsten Jahres um den Titel "Deutscher Kabarettmeister", vor den Augen der kritischen Publikumsjury auf 13 Kleinkunstbühnen in ganz Deutschland. Mit dabei sind in diesem Jahr viele erfolgreiche Künstler wie Benjamin Eisenberg, Christine Schütze, Frankfurter Klasse, Helmut Sanftenschneider oder Robert Alan. Am 16. September 2016 haben sie sich alle zur Auftaktgala im Renitenztheater Stuttgart getroffen. Die "Querköpfe" waren live dabei. Nach der Vorstellung der ersten sieben Comedians und Kabarettisten in der Sendung vor zwei Wochen kommen heute in der Sendung die nächsten sieben Teilnehmer zu Wort. In Google-Kalender eintragen