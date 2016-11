ORF 2 23:50 bis 02:25 SciFi-Film Cloud Atlas - Der Wolkenatlas D, USA, HK, SIN 2012 Nach David Mitchells Roman "Der Wolkenatlas" Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Hochkarätig besetzte, faszinierende Verfilmung des visionären Weltbestsellers von David Mitchell. Tom Tykwer ('Das Parfum', 'Lola rennt') und die 'Matrix'-Regisseure Andy und Lana Wachowski sprengen die Grenzen des Kinos. In einem wahren Bilderrausch erzählen sie sechs Geschichten, die über einen Zeitraum von 500 Jahren magisch in Beziehung stehen. Kult! Im Jahre 1849 wird der junge Notar Adam Ewing auf einer entlegenen Pazifikinsel mit den Schrecken der Sklaverei konfrontiert. Seine bewegenden Tagebucheintragungen inspirieren knapp hundert Jahre später den talentierten Komponisten Robert Frobisher zu seinem größten Werk. Seine künstlerische Vision einer niemals endenden Seelenwanderung gibt er in Briefen seinem Geliebten Sixsmith weiter. Diese bekommt die Journalistin Luisa Rey zu sehen. Im Jahr 2012 schreibt Autor Dermot Hoggins darüber einen Bestseller. Ideen, die auch die Zukunft noch beeinflussen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Dr. Henry Goose / Hotelmanager / Isaac Sachs / Dermot Hoggin) Halle Berry (Eingeborenenfrau / Jocasta Ayrs / Luisa Rey / Partygast / Ov) Jim Broadbent (Captain Molyneux / Vyvyan Ayrs / Timothy Cavendish / Straßen) Hugh Grant (Rev. Giles Horrox / Hotelangestellter / Lloyd Hooks / Denhol) Hugo Weaving (Haskell Moore / Tadeusz Kesselring / Bill Smoke / Krankensch) Jim Sturgess (Adam Ewing / Armer Hotelgast / Megans Vater / Highlander / H) Susan Sarandon (Madame Horrox / Ältere Ursula / Yusouf Suleiman / Äbtissin) Originaltitel: Cloud Atlas Regie: Tom Tykwer, Lilly Wachowski, Lana Wachowski Drehbuch: Lilly Wachowski, Tom Tykwer, Lana Wachowski Kamera: Frank Griebe, John Toll Musik: Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil Altersempfehlung: ab 12