Anixe HD 06:00 bis 06:30 Dokumentation Wild Ones - Wer ist König? Die Größten USA 2014 Merken Der Elefant zählt zu den mächtigsten Kreaturen der Welt und ist das größte an Land lebende Säugetier. Der Grizzly kann eine halbe Tonne auf die Waage bringen, während der artverwandte arktische Eisbär das weltweit größte Landraubtier ist. Außerdem in dieser Episode: Flusspferd, Giraffe und Buckelwal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Ones

