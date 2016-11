Anixe HD 20:15 bis 21:15 Comedyserie Ein Mann steht seine Frau Die Verwandlung D 1997 Merken Felicitas arbeitet als Babysitterin für den verwitweten Ethnologen Bernhard Winkelmann. Dessen Kinder Brunhild und Hagen haben sich in den Kopf gesetzt, dass Kristian, den sie zufällig in Frauenkleidern gesehen haben, genau die Richtige für ihren Papa sei! Genervt von den hartnäckigen Kleinen, erklärt sich Kristian schließlich bereit, zum Abendessen zu den Winkelmanns zu kommen - doch das Date wird ein komplettes Desaster ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Zierl (Kristian(e) Schilling) Karin Rasenack (Christiane Maiwald) Anna Bertheau (Felicitas Schilling) Heinrich Schafmeister (Bernhard Winkelmann) Anna-Elena Herzog (Brunhild Winkelmann) Dennis Christian (Hagen Winkelmann) Tatjana Blacher (Susanne Schilling) Originaltitel: Ein Mann steht seine Frau Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Günter Knarr, Philipp Weinges