ORF 2 20:15 bis 21:50 Drama Die Kinder meines Bruders D 2016 16:9 Dolby Digital Am Land hat sich Eric Steiner (David Rott) immer eingesperrt gefühlt. Der Bauernbub liebt den Geschmack von Freiheit und die Großstadt. Doch Leben ist Veränderung. Ebenso kluge wie unterhaltsam inszenierte Studie über die Tücken des Erwachsenwerdens vor dem Hintergrund bäuerlicher Lebenskultur. Mittdreißiger Eric Steiner hat es bisher erfolgreich vermieden, sich familiär zu binden. Selbst als sein Bruder Christoph tödlich verunglückt, ändert sich daran wenig. Widerwillig sucht Eric den elterlichen Gutshof auf, nur um nach einer schnellen Abwicklung des Trauerfalls bald wieder das Weite zu suchen. Christophs verwaiste Kinder will er zu Pflegeeltern abschieben. Allerdings folgt das Leben nicht immer punktgenau den eigenen Zielen und Vorstellungen. Das scheint schließlich auch Eric einsehen zu müssen. Schauspieler: David Rott (Eric Steiner) Max Hegewald (Nico Steiner) Anna Thalbach (Verena) Cosima Schroeder (Leonie Steiner) Carmen-Maja Antoni (Helga Güntsche) Axel Werner (Otto Güntsche) Roman Knizka (Christoph Steiner) Originaltitel: Die Kinder meines Bruders Regie: Ingo Rasper Drehbuch: Josephine von Thayenthal, Robert von Thayenthal Kamera: Johannes Louis Musik: Martin Probst Altersempfehlung: ab 6