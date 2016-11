ORF 2 11:50 bis 12:40 Politik Report Kern-Bilanz / Affäre Westenthaler / Die Werte der Jugend / Generation What? - Das Selfie einer Generation A 2016 Wh. am 16.November, ORF2 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Kern-Bilanz: Seit einem halben Jahr ist Christian Kern Bundeskanzler und hat Werner Faymann später auch als Parteivorsitzender der SPÖ abgelöst. - Live zu Gast im Studio ist Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender Christian Kern. - Affäre Westenthaler: Die Vorwürfe gegen den früheren BZÖ-Politiker Peter Westenthaler häufen sich. Er soll über mehrere Jahre insgesamt 300.000 Euro vom Glücksspielkonzern Novomatic erhalten haben. - Die Werte der Jugend: Wie tickt die heutige Jugend? Was denkt sie über Liebe oder Politik, was erwartet sie von der Zukunft? Der ORF hat sich an einem europaweiten Projekt beteiligt und Jugendlichen 149 Fragen zu allen Aspekten ihres Lebens gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Schnabl-Wunderlich Gäste: Gäste: Christian Kern (Bundeskanzler, SPÖ-Vorsitzender) Originaltitel: Report