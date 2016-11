ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Wie viel Jagd braucht der Naturschutz? A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Am Mittwochmorgen lautet das Tagesthema: "Wie viel Jagd braucht der Naturschutz?" - Karl Manzano, Direktor des Nationalparks Donau-Auen, ist als Experte zu Gast im Studio. Auch wenn der örtliche Fußballverein FK Hainburg in der 1. Klasse Ost spielt, regieren die Farben Grün-Weiß die kleine Stadt an der Donau. Der Hainburger-Rapid-Fan-Club ist Stammgast in Hütteldorf und am Mittwoch Gast bei Lukas Schweighofer und Nadja Mader. Außerdem: Kabarettist Fredi Jirkal sorgt für gute Laune am Morgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lukas Schweighofer, Nadja Mader Gäste: Gäste: Fredi Jirkal (Kabarettist), Karl Manzano (Direktor des Nationalparks Donau-Auen) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 299 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 59 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 59 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 59 Min.