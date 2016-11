ORF 3 22:00 bis 22:35 Diskussion science.talk Palliativmedizinerin Gudrun Kreye A 2016 2016-11-16 02:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Wenn Heilung nicht mehr möglich ist bedeutet das nicht auch das Ende aller ärztlichen Kunst. Palliativmedizin kann noch sehr viel tun für Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Eine der arriviertesten Palliativmedizinerinnen Österreichs ist Gudrun Kreye. Vor rund 10 Jahren wechselte sie als junge Ärztin von der Onkologie zur Palliativmedizin und leitet seit zwei Jahren das Palliativteam des Universitätsklinikum Krems. Oberstes Ziel ihres engagierten Teams ist die Lebensqualität der meist onkologischen Patienten bis zuletzt bestmöglich zu erhalten. Dazu gehört Schmerzen zu lindern genauso wie Ängste zu nehmen und auch letzte Wünsche zu erfüllen. Im besten Fall die Patienten so weit zu stabilisieren, dass das Sterben im Kreis der Familie und in vertrauter Umgebung möglich ist. Das wissenschaftliche Interesse der Palliativmedizinerin zum Thema Atemnot wurde durch Krankheitsfälle in der Familie ebenso geprägt, wie auch das tiefe Verständnis für die Situation der Angehörigen. Ein Science Talk mit Palliativmedizinerin Gudrun Kreye über Möglichkeiten und Grenzen der Palliativmedizin und Fragen, denen wir uns alle früher oder später stellen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Priv.-Doz. Dr. Gudrun Kreye (Palliativmedizinerin) Originaltitel: science.talk