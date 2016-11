ORF 3 09:10 bis 10:00 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co: Eine Schimpansen-Schneeballschlacht Eine Schimpansen-Schneeballschlacht D 2013 2016-11-16 16:20 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein Trubel ist das heute wieder. Je näher der Winter rückt, umso größer ist bei den Mähnenrobben der Kohldampf - hoffentlich hat Juliane genügend Proviant dabei! Nach Wochen treibt sich Eisbärin Yowannah plötzlich im Außenrevier herum - was ist denn da passiert? Von der Sohle bis zum Scheitel ein wirklich schöner Vogel: Aber reicht es für den Catwalk? Wenn die Affen nicht zum Schnee kommen, dann muss der Schnee eben zu den Affen fallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

