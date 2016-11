ORF 1 02:55 bis 03:35 Krimiserie The Mentalist Blutiger Schnee USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Rigsbys Ehefrau van Pelt wird entführt. Offensichtlich steckt Richard Haibach dahinter, der sich an allen Ex-CBI-Agenten für eine unrechtmäßige Verhaftung nebst grausamer Folter rächen will. Er inszeniert ein perfides Katz-und-Maus-Spiel, das er zunächst vollständig zu kontrollieren scheint. Doch er hat nicht mit dem Überlebenswillen van Pelts und der Cleverness Patrick Janes gerechnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Bruno Heller, Eoghan Mahony Kamera: Jeff Jur Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

