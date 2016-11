ORF 1 00:25 bis 01:05 Krimiserie The Mentalist Ein guter Schwindel USA 2014 2016-11-16 03:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Kunsträuber überfallen die Galerie von John Hannigan und töten ihn. Patrick Jane schlägt Agent Abbott vor, die Kunstraubabteilung des FBI bei diesem Fall zu unterstützen und entwickelt eine List, um die Räuber aus der Reserve zu locken: Er schmeißt eine Party in einer exklusiven Villa, in der bedeutende Kunstwerke platziert wurden. Um an die Bande heranzukommen, lädt Abbott Aaron Pulaski ein, der offenbar der Mittelsmann der Räuber ist. Der nimmt den Köder dankend an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Bruno Heller, Jordan Harper Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12