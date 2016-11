ORF 1 18:30 bis 18:55 Comedyserie The Big Bang Theory Der Mann, der seine Omi liebte USA 2009 2016-11-17 15:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Raj versucht Sheldon zu überreden, gemeinsam mit ihm an einem Karten-Turnier teilzunehmen. Dieser zeigt sich anfangs wenig begeistert von der Idee, zumal das Spiel für ihn keinerlei Herausforderung darstellt. Als Sheldon jedoch erfährt, dass sein Erzfeind aus Kindertagen, 'Star Trek'-Darsteller Wil Wheaton, ebenfalls an dem Turnier teilnimmt, sagt er zu - in der Hoffnung, endlich Rache nehmen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Kevin Sussman (Stuart) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 12