ORF 1 12:05 bis 12:50 Jugendserie Dawson's Creek Pretty Woman USA 1998 2016-11-17 08:40 Dolby Untertitel Joey nimmt am alljährlichen Talent- und Schönheitswettbewerb teil, weil sie das Preisgeld für ihr Studium gut gebrauchen könnte. Pacey hat Ärger mit seinen Eltern und möchte ausziehen. Da in den Statuten nirgends steht, dass Männer nicht teilnehmen dürfen, kandidiert auch er für den Wettbewerb. Joey wird schließlich zweite und Dawson entdeckt, wie schön sie eigentlich ist. Schauspieler: James Van Der Beek (Dawson Leery) Michelle Williams (Jen Lindley) Joshua Jackson (Pacey Witter) Katie Holmes (Joey Potter) Mary Margaret Humes (Gail Leery) John Wesley Shipp (Mitch Leery) Mary Beth Peil (Evelyn 'Grams' Ryan) Originaltitel: Dawson's Creek Regie: Arvin Brown Drehbuch: Dana Baratta Musik: Adam Fields