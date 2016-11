Schweiz 2 23:10 bis 00:45 Komödie Mall Rats USA 1995 2016-11-16 03:30 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte T.S. (Jeremy London) mit seiner Liebsten Brandi (Claire Forlani) nach Florida in die Ferien fahren. Aber da erzählt sie ihm vom bizarren Tod ihrer Freundin, die in der neuen Fernsehshow von Brandis Vater Svenning (Michael Rooker) auftreten sollte. Nun soll Brandi in der Sendung mitwirken und bläst die Reise ab. T.S. rastet aus, und Brandi macht mit ihm Schluss. Sein Freund Brodie (Jason Lee), der auf Comics und Videospiele abfährt, wird von seiner Freundin Rene (Shannen Doherty) sitzen gelassen, weil er sie vernachlässigt. Die beiden ziehen sich in ihre Lieblings-Mall zurück, um im Konsumtempel zu innerer Ruhe zu finden und ihre Wunden zu lecken. Aber ausgerechnet hier im Shopping-Center wird Svennings Datingshow "Wahrheit oder Liebe" aufgezeichnet, in der Brandi an einen andern verschachert werden soll. T.S. und Brodie beschliessen, die Fernsehshow zu sabotieren und ihre Freundinnen zurückzuerobern. Das ist alles andere als leicht, und der smarte Herrenboutiquen-Heini Shannon (Ben Affleck) macht Brodie das Leben schwer. Zum Glück sind die beiden Helden aber nicht allein, und allerhand ungewöhnliche Gestalten, vom Marvel-Comics-Schöpfer Stan Lee bis zu den wunderlichen "Star Wars"-inspirierten Weisen Jay (Jason Mewes) und Silent Bob (Kevin Smith), stehen ihnen mit Rat und Tat bei. Allerdings wollen die Anschläge auf die Fernsehshow nicht ganz so gut gelingen wie in Comics und Kino. Wie zuvor in "Clerks" und danach in "Chasing Amy" beweist Kevin Smith in "Mall Rats" seinen Scharfblick für amouröse und existenzielle Wirrungen und sein Ohr für ebenso realistische wie absurde Dialoge. Kino und Comics sind die Hauptquellen der Weisheit seiner spätpubertären Helden, die mit Ach und Krach ihre kaputten Beziehungskisten flicken wollen. Obschon er für diese Produktion ein Mehrfaches des Budgets seines Erstlings "Clerks" erhielt, blieb Smith seinem lässigen und dialoglastigen Stil weitgehend treu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannen Doherty (Rene) Jeremy London (T.S. Quint) Jason Lee (Brodie) Claire Forlani (Brandi) Ben Affleck (Shannon) Priscilla Barnes (Ivannah) Michael Rooker (Svenning) Originaltitel: Mallrats Regie: Kevin Smith Drehbuch: Kevin Smith Kamera: David Klein Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 16