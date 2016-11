Silverline 02:49 bis 04:20 Horrorfilm Antisocial CDN 2013 20 40 60 80 100 Merken Es sollte eine ausgelassene Neujahrsparty werden. Doch es endet in einem Albtraum aus Blut und Tod. Während fünf Freunde sich auf die Party des Jahres vorbereiten, versinkt die Welt plötzlich im Chaos. Rasend schnell breitet sich ein Virus aus, der die Menschen in mörderische Amokläufer verwandelt. Jeder könnte der Nächste sein - niemand ist sicher! Auch nicht die fünf Freunde, die sich schutzsuchend im Haus verbarrikadieren. Bald kristallisiert sich der Übertragungsweg des Virus heraus: Es sind die sozialen Netzwerke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Mylett (Sam) Cody Ray Thompson (Mark) Adam Christie (Jed) Ana Alic (Kaitlin) Romaine Waite (Steve) Ry Barrett (Chad) Eitan Shalmon (Brian) Originaltitel: Antisocial Regie: Cody Calahan Drehbuch: Chad Archibald, Cody Calahan Musik: Steph Copeland Altersempfehlung: ab 18

