Silverline 23:45 bis 01:30 Actionfilm Pusher 3 - I'm the Angel of Death DK 2005

Nach jahrelangem Heroinkonsum muss Milo feststellen, dass seine Position als Kopenhagens Gangster Nummer 1 gefährdet ist. Ein neue Generation ambitionierter Albaner ist dabei, ihm den Rang im Drogenmilieu abzulaufen. Milo erkennt, dass seine einzige Chance darin besteht, mit dem Nachwuchs ins Geschäft zu kommen. Deren Geschäftsgebaren sind jedoch selbst für den hargesottenen Milo gewöhnungsbedürftig. Es kommt zum Kon?ikt, der sich mit gnadenloser Brutalität entlädt.

Schauspieler: Zlatko Buric (Milo) Marinela Dekic (Milena) Ilyas Agac (Little Mohammed) Gitte Dan (Lis) Ramadan Huseini (Rexho) Levino Jensen (Mike) Slavko Labovic (Radovan) Originaltitel: I'm the Angel of Death: Pusher III Regie: Nicolas Winding Refn Drehbuch: Nicolas Winding Refn Musik: Peter Peter Altersempfehlung: ab 18