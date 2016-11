Silverline 09:00 bis 10:45 Thriller Bedingungslos DK 2007 20 40 60 80 100 Merken Ein schrecklicher Autounfall katapultiert eine fremde Frau mit Gedächtnisverlust in das Leben des Polizeifotografen Jonas. Der gestandene Familienvater gerät in den Bann der schönen Frau und ihres Geheimnisses. Er beginnt, ein Doppelleben zu führen und übernimmt die Rolle eines anderen Mannes. Jonas ahnt nicht im Geringsten, dass seine Sehnsucht nach einem aufregenderen Leben krasse Konsequenzen für ihn, seine Familie, seine Freunde und seine neue Geliebte haben wird. Jonas fühlt sich mitschuldig am schrecklichen Autounfall von Julia, deshalb sucht der brave Familienvater die im Koma liegende junge Frau im Krankenhaus auf. Julias Familie hält Jonas für Sebastian, Julias Freund, den sie auf einer Reise durch Asien kennen gelernt hat. Erst unfähig und später unwillig, das Missverständnis aufzuklären, hilft Jonas der aus dem Koma erwachten, aber unter Gedächtnisverlust leidenden und nahezu erblindeten Julia zurück ins Leben zu finden. Und er verliebt sich in sie. Zunehmend in einen Strudel widersprüchlicher Gefühle geratend, schlägt Jonas trotz mysteriöser Ereignisse und bedrohlicher Begegnungen alle Warnungen in den Wind. Schließlich geht er ganz in der Rolle des Sebastian auf, verlässt Frau und Kinder und lebt fortan mit Julia zusammen, die schwanger ist. Doch eines Tages taucht ein Mann auf, der sich Jonas nennt, und Julia erinnert sich mehr und mehr daran, wer Sebastian wirklich war ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anders W. Berthelsen (Jonas) Rebecka Hemse (Julia) Nikolaj Lie Kaas (Sebastian) Charlotte Fich (Mette) Dejan Cukic (Frank) Karsten Jansfort (Poul) Flemming Enevold (Overlæge Dichmann) Originaltitel: Kærlighed på film Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Lautsen Musik: Joachim Holbek Altersempfehlung: ab 16

