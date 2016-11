Schweiz 1 18:15 bis 18:40 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Luzern Tag 3 Bolero Restaurante, Luzern CH 2016 2016-11-16 03:00 Stereo HDTV Merken Das Bolero Restaurant & Lounge gibt es seit 1994. Gastgeber Roland wollte ein Restaurant eröffnen, das anders ist und auch für die lokale Bevölkerung etwas Neues bietet. Da seine Frau aus Spanien kommt, lag es nahe, ein Restaurant mit spanischen Spezialitäten zu eröffnen. Es werden hier Tapas in allen Variationen angeboten; das gibt es in der Zentralschweiz so fast nirgends. Das Tapas-Buffet ist jeden Abend geöffnet - beliebt sind aber auch die Paella und die Fajitas. Zudem bietet das Bolero den Gästen spezielles Brot an sowie eigenes Olivenöl aus Spanien. Stammgast Renata fühlt sich - allein schon durch das Ambiente - gut aufgehoben. Bis zu drei Mal pro Monat ist die 46 jährige Halbbrasilianerin im Bolero anzutreffen - für sie ist das Lokal ein Stück Heimat geworden. Die Mitarbeitenden sprechen ihre Muttersprache, sie mag das Essen - vor allem die leckeren Tapas - und findet das Preis-Leistungs-Verhältnis top. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz