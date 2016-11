Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Kanton Luzern Tag 2 Seehotel Kastanienbaum, Kastanienbaum CH 2016 Stereo HDTV Merken Marie Therese ist 65 Jahre alt und reist sehr gerne in die USA oder nach Portugal, am liebsten mit ihrem Mann. Auswärts isst sie eher selten, und wenn doch, so ist das Seehotel Kastanienbaum ihre erste Adresse. Loredana und Dominik sind ihrer Meinung nach leidenschaftliche Gastgeber. Sie pflegen ein enges Verhältnis zu ihren Lebensmittellieferanten, denn Regionalität liegt ihnen am Herzen. Daher stammt das meiste aus der näheren Umgebung. So kommt ihr Fischangebot direkt aus dem Vierwaldstättersee. Und mit der Toplage der Terrasse und den Palmen wird der Gast hier direkt in die Ferien katapultiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz