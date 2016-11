BonGusto 09:25 bis 09:50 Unterhaltung meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic ...mit Veronique Witzigmann D 2011 Merken Heute empfängt MFI-Koch Jörg Götte einen ganz besonderen Gast. Ihr Name steht für kulinarische Weltklasse. Veronique Witzigmann ist die Tochter des einzigen deutschsprachigen Jahrhundertkochs. Das Besondere an ihr: Sie hat sich nie in den Windschatten ihres berühmten Vaters gestellt, sondern stets ihr eigenes Ding gemacht. Mehr oder weniger durch Zufall entwickelte sie qualitativ einzigartige Aufstriche und gibt heute einige Kostproben ihrer Chutneys, Pestos und Marmeladen, auf die selbst ihr Vater neidisch blicken könnte. Jörg macht die Probe aufs Exempel und fordert sie zu einem Geschmackstest heraus: Wer hat die feinere Zunge? Küchenchef oder Marmeladenfee? Ein Duell auf höchstem aromatischen Niveau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic

