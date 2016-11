Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Wer aufgibt, verliert USA 2016 Merken Der Coach hat die Bulldogs viel zu hart rangenommen, und das ganze Team beschwert sich. Als er dann kurzfristig krank wird, sind sie erleichtert und suchen als Aushilfs-Coach Mr. Kurtz aus, weil sie hoffen, das er sie weich angefasst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jovan Armand (Ricky Delarosa) Brec Bassinger (Bella Dawson) Corey Clifford (Waitress) Pat Finn (Mr. Kurtz) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Lilimar (Sophie Delarosa) Jackie Radinsky (Sawyer Huggins) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Trevor Kirschner Drehbuch: Matthew Poisson Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6