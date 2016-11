Nick 06:10 bis 06:35 Trickserie Shimmer und Shine Ein Baumhaus für Zac USA 2016 Merken Leah und Zac wollen ein Baumhaus bauen, aber sind davon überfordert. Leah wünscht sich von ihren Dschinnis ein Baumhaus und ist völlig geschockt, als Shimmer und Shine ihr eigenes Zuhause in ein Haus der Bäume verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shimmer and Shine

