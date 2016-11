BR Fernsehen 21:00 bis 21:45 Magazin Kontrovers Die Story: Die Kreuzfahrt boomt, die Umwelt leidet / Bundesteilhabegesetz: gut gemeint, schlecht gemacht! / ASB: Verrat an der eigenen Geschichte? / Nachschlag: Was sonst noch geschah ... D 2016 2016-11-16 23:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Story: Die Kreuzfahrt boomt, die Umwelt leidet Kreuzfahrten boomen, der Umsatz hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Das ist gut für Reedereien und Anbieter, aber schlecht für die Umwelt. Denn der Aufwand für Luxus auf hoher See ist enorm und der Schadstoffausstoß der Riesenkreuzer gigantisch. "Kontrovers" über ein Megageschäft und seine Folgen. Bundesteilhabegesetz: gut gemeint, schlecht gemacht! Die Koalition will die Situation für Behinderte verbessern: Sie will mehr Teilhabe, mehr Inklusion und weniger Fürsorge. Behinderte Frauen und Männer sollen so leben können wie Menschen ohne Handikap. Doch der Gesetzesvorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, hat bei den Betroffenen für Schrecken und Protest gesorgt. Sie sagen: "Das macht uns das Leben noch schwerer!" ASB: Verrat an der eigenen Geschichte? Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) kämpfte schon sehr früh für den Schutz von Arbeitern. Ende des 19. Jahrhunderts organisierten die Vorkämpfer des ASB Erste Hilfe-Kurse für Arbeiter und Handwerker. Hat der ASB die Ideale der Gründungszeit vergessen? Die Frage stellt sich, denn er ist der einzige - nichtprivate - Rettungsdienst in Bayern ohne Tarifvertrag für seine Mitarbeiter. Nachschlag: Was sonst noch geschah ... Nicht nur die großen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Manchmal sind es auch die am Rande. Über verirrte und verwirrte Politiker, erstaunliche Auftritte und Fehltritte. Der Nachschlag mit den Highlights der Woche! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Bachmann Originaltitel: Kontrovers